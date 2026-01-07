Karaman'da 6 aylık bebeğin boğazına kaçan kumanda pili, ameliyatla çıkarıldı.

İHA'daki habere göre; kusma şikayeti ile ailesi tarafından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine getirilen 6 aylık E.A. isimli kız bebeğin, yapılan muayene ve tetkiklerde boğazında kumanda pili kaçtığı tespit edildi. Solunum sıkıntısı da yaşayan bebek hemen ameliyata alındı. Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Uysal tarafından yapılan ameliyatla bebeğin boğazındaki pil çıkarıldı.

"HEMEN MÜDAHALE ETTİK"

Yaşanan olayla ilgili bilgi veren Doç. Dr. Mehmet Uysal, "Acil polikliniğimize kusma şikayeti ile 6 aylık bir kız bebek getirilmiş ve bize haber verildi. Biz de vakit kaybetmeden geldik, hastamızı gördük. Yapılan tetkikler sonucunda, ağız tabanına oturan ve yemek borusunun birinci darlığına kadar uzanan, kumanda pili dediğimiz bir pille karşılaştık. Filmde ve muayenede bunu gördük. Hastayı ilk gördüğümüzde bayağı siyanotik durumda, solunum sıkıntılıydı ve oksijen satürasyonu 90 civarındaydı. Böyle olunca bir an önce beklemeden hızlı bir şekilde ameliyathaneye götürdük. Orada ameliyathanedeki anestezi uzmanlarımız ve personel bize yardımcı oldu, hasta hızlı bir şekilde entübe edildi. Ondan sonra da laringoskop ve magill forseps dediğimiz malzemelerimizle bu yabancı cismi çıkarmış olduk. Bir an evvel müdahale ettik, iyi ki müdahale ettik, orada ağız tabanında, özellikle ön kısmında hasar oluşmuştu. Müdahale sonrasında da hastanın solunum problemleri bir süre devam etti, bu yüzden 24 saat takip ettik. Herhangi bir problem oluşmayınca 24 saat sonra kontrole gelmek üzere hastayı taburcu ettik" diye konuştu.