Karaman'ın Ayrancı ilçesinde şiddetli fırtına nedeniyle uçan çinko çatının altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti.

FIRTINA ÇATIYI UÇURDU

İHA'nın haberine göre olay, saat 07.50 sıralarında Karaman'ın Ayrancı ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, büyükbaş hayvanların bulunduğu ahırın çinko çatısının bir bölümü şiddetli fırtınaya dayanamayarak uçtu.

BİR KİŞİ ÇATININ ALTINDA KALDI

O sırada ahırda bulunan Süleyman Karamanoğlu (58) üzerine uçan çatının altında kaldı. Durumu fark eden yakınlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ve AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Süleyman Karamanoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

OLAYA İLİŞKİN İNCELEME BAŞLATILDI

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Karamanoğlu'nun cenazesi morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.