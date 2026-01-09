Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Karaman'da fırtınada uçan çatının altında kalarak yaşamını yitirdi | Son dakika haberleri

        Karaman'da fırtınada uçan çatının altında kalarak yaşamını yitirdi

        Karaman'da şiddetli fırtınanın uçurduğu ahır çatısının altında kalan bir kişi hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2026 - 11:42 Güncelleme: 09.01.2026 - 11:42
        Karaman'ın Ayrancı ilçesinde şiddetli fırtına nedeniyle uçan çinko çatının altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti.

        FIRTINA ÇATIYI UÇURDU

        İHA'nın haberine göre olay, saat 07.50 sıralarında Karaman'ın Ayrancı ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, büyükbaş hayvanların bulunduğu ahırın çinko çatısının bir bölümü şiddetli fırtınaya dayanamayarak uçtu.

        BİR KİŞİ ÇATININ ALTINDA KALDI

        O sırada ahırda bulunan Süleyman Karamanoğlu (58) üzerine uçan çatının altında kaldı. Durumu fark eden yakınlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ve AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Süleyman Karamanoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        OLAYA İLİŞKİN İNCELEME BAŞLATILDI

        Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Karamanoğlu'nun cenazesi morga kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        #Son dakika haberler
        #Karaman
