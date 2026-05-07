Karaman'da kendisinden haber alınamayan 31 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.

ARKADAŞLARI HABER ALAMADI

İHA'daki habere göre olay; akşam saat 20.00 sıralarında Karaman'da bulunan 3 katlı apartmanın birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir bisküvi fabrikasında işçi olarak çalışan 31 yaşındaki Adem Sinan’dan haber alamayan arkadaşı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

HAREKETSİZ BULUNDU

Ekipler eşliğinde girilen evde Sinan’ın yerde hareketsiz halde olduğu görüldü.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından Sinan'ın cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

AMELİYAT OLACAKMIŞ

Öte yandan hayatını kaybeden Adem Sinan’ın kalp rahatsızlığı bulunduğu ve aşırı kilolarından dolayı Bursa’ya mide küçültme ameliyatı olmaya gideceği öne sürüldü.

İNCELEME SÜRÜYOR

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.