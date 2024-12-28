Yurt dışı çıkış harcına zam geldi. Karar Resmi Gazete'de yayımlanırken, yurt dışı çıkış harçlarına ne kadar zam geldiği merak konusu oldu. Yurt dışına çıkış harcı, yurt dışına çıkmadan önce vergi daireleri, mal müdürlükleri, gümrük saymanlıkları, defterdarlık muhasebe müdürlükleri, yetkili bankalar ile PTT veznelerine makbuz karşılığında ödenebiliyor. Peki, "2025 yurt dışı çıkış harcı ne kadar oldu, yurt dışına çıkış harcına yüzde kaç zam geldi?" İşte detaylar...