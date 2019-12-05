AA

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, 8 Kasım tarihinde, Zeynep Helin Aslaner'e (19),elektrikli bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada M.E.H'nin kullandığı kamyonet çarpmıştı. Kazada ağır yaralanan Aslaner'in, kaldırıldığı hastanede 3 gün sonra beyin ölümü gerçekleşmiş, ailesi tarafından bağışlanan organları 5 hastaya umut olmuştu. Gözaltına alınan sürücü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

"KAMYONET AŞIRI HIZLIYDI" İDDİASI

AA'da yer alan habere göre genç kızın ağabeyi Oğul Şahan Aslaner, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazadan sonra çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelediklerini ve kayıtlara göre kardeşinin ölümüne aşırı hızlı giden dikkatsiz kamyonet sürücüsünün neden olduğunu iddia etti.

"KARDEŞİMİN FARI YANIYORDU, SİNYAL VERDİ"

Kazanın hız sınırı bulunan yerleşim yerlerinin olduğu bir bölgede meydana geldiğine dikkati çeken Aslaner, güvenlik kamerasına, kamyonetin 1500 metrelik mesafeyi 46 saniyede kat ettiğinin yansıdığını öne sürdü. Aslaner, ayrıca başka bir güvenlik kamerası kayında ise sürücünün ifadesinin aksine kardeşinin kullandığı elektrikli bisikletin farının yandığının ve sinyal verdiğinin görüldüğünü savundu.

"HAYALLERİNİ TAMAMLAYAMADI"

Kardeşine çarpan sürücünün olaydan sonra ifadesi alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest kaldığını aktaran Aslaner, şöyle devam etti: "Kardeşim hayata gözlerini yumdu ama ona çarpan hiçbir ceza çekmeden elini kolunu sallayarak dışarıda geziyor. Kamyonet sürücüsünün cezalandırılmasını istiyoruz. Zeynep geçen sene liseden mezun oldu ve sağlıkçı olmak istiyordu. Bana hep insanların hayatını kurtaracağından bahsediyordu. 'Hayat kurtaracağım, hayat kurtaracağım' diyordu; dediğini de yaptı. Organlarını bağışladık, 5 kişiye can verdi, umut oldu. Hayallerini tamamlayamadı. Bizi en çok üzen bu."