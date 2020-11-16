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Karı kocanın katili tanıdık çıktı!

İstanbul Silivri'de önceki gün Tülay Sivil (38) ve eşi Mesut Sivil (30) evlerinin önünde silahla öldürüldü. Olayla ilgili yapılan soruşturmanın ardından Tülay Sivil'in eski eşi Erdem D. gözaltına alındı. Çifte infazın zanlısı Erdem D., adliyeye sevk edildi

SON DAKİKA! Karı kocanın katili tanıdık çıktı! - HABERLER
Karı kocanın katili tanıdık çıktı!
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DHA

İstanbul Silivri'de önceki akşam saat 22.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Meneviş Sokak'ta insanın kanını donduran bir olay meydana geldi. İddialara göre, Tülay Sivil (38) ve eşi Mesut Sivil'in (30) evinin önüne gelen, eski eş Erdem D. (43) silahla ateş etmeye başladı. Mermilerin hedefi olan Tülay Sivil ve Mesut Sivil olay yerinde hayatını kaybetti.

ZANLI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

DHA'da yer alan habere göre polis olay yerinde geniş önlemler aldı. Olay yeri incelemelerinin ardından cenazeler Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olaydan kısa süre sonra Erdem D. yakalanarak gözaltına alındı. Erdem D. emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

CİNAYETTEN SONRA BÖYLE AYRILMIŞ

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Erdem D.'nin cinayetin ardından sokakta koşarak kaçması görüldü. Erdem D.'nin daha önce de çiftin otomobilini yumruklarken kameraya yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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