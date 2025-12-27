Habertürk
        Son dakika: Kars'ta bıçaklı kavga kamerada: 7 yaralı | Son dakika haberleri

        Kars'ta bıçaklı kavga kamerada: 7 yaralı

        Kars şehir merkezinde akşam saatlerinde 2 grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek adeta meydan muharebesine dönüştü. Tekme, tokat ve bıçakların havada uçuştuğu kavgada 7 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 10:33 Güncelleme: 27.12.2025 - 10:41
        Meydan muhaberesi gibi kavga! 7 yaralı
        Kars şehir merkezinde akşam saatlerinde 2 grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek adeta meydan muharebesine dönüştü. Tekme, tokat ve bıçakların havada uçuştuğu kavgada 7 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        SÖZLÜ TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

        İHA'nın haberine göre olay, Faikbey Caddesi üzerinde bulunan Valilik Parkı'nda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebeple 2 grup arasında başlayan sözlü tartışma, daha sonra kavgaya dönüştü, kavgada, taraflar birbirine acımasızca saldırdı. Kavga sırasında 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

        YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

        Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kars Harakani Devlet Hastanesi ve Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne kaldırıldı.

        POLİS OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATTI

        Öte yandan Polis ekipleri, olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için bölgede geniş çaplı operasyon başlattı. Görgü tanıklarının ifadelerine başvuran ve çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan emniyet güçleri, olayla ilgili tahkikatını sürdürüyor.

        TIR'ın dorsesi direği devirdi, zincirleme kaza oldu

        Antalya'nın Serik ilçesinde kontrolden çıkan TIR dorsesinin çarptığı PTS direği devrildi. TIR yan yatarken, direk ise yoldan geçen kamyonun üzerine düştü. Arkadan gelen 3 otomobilin de karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

        #kars
