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HaberlerGündemson dakika! Kars'ta etkisiz hale getirilen PKK'lı 4 teröristin gri listede olduğu öğrenildi
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Kars'ta etkisiz hale getirilen PKK'lı 4 teröristin gri listede olduğu öğrenildi

İçişleri Bakanlığı, Kars'ta 2 günde etkisiz hale getirilen PKK'lı 7 teröristten 4'ünün, gri listede arananlar olduğunun belirlendiğini bildirdi

Kars

Kars'ta 2 günde etkisiz hale getirilen PKK'lı 7 teröristten 4'ünün, gri listede arananlar olduğunun belirlendi.

 

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İç güvenlik operasyonları kapsamında; Kars Kağızman ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı Komando birliklerince son 2 günde etkisiz hale getirilen 7 teröristten 4’ünün terörden arananlarda Gri Listede 500 bin TL’ye kadar ödülle yer alan; Munzur Gımgım kod adlı Mehmet Yalçın, Erdal kod adlı Adnan Avşar, Harun İslam kod adlı Ercan Tutar, Sipan Mardin kod adlı Hamit Ecer olduğu tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi. 

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