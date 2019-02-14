Kartal'da çöken 21 kişinin öldüğü, 14 kişinin de yaralandığı Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin 4 kişi gözaltına alındı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Kartal Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'ta bulunan Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin başlatılan soruşturmada, yeni bir gelişme yaşandı.

Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre, Kartal’da 21 kişinin hayatını kaybettiğin Yeşilyurt Apartmanı’na ilişkin soruşturmada binanın projesini oluşturan Suzan Çayır, inşaatın teknik uygulama sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu ve yapı ruhsat sürveyanı (İnşaatın sağlık kurallarına uygun olup olmadığını denetleyen inşaat teknikeri) Arzu Keleş Boran gözaltına alındı.



Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kartal'da çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın bulunduğu sokaktaki Nuri Bey Apartmanı sakinleri, eşyalarını almaya başladı.Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokağı'nda 6 Şubat Çarşamba günü çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın yakınındaki binalardan biri olan ve çökme tehlikesi bulunduğu için boşaltılan Nuri Bey Apartmanı'nda, bina sakinleri eşyalarını topluyor.Bina sakinleri evlerine girerek yük asansörüyle eşyalarını dışarı çıkararak nakliye araçlarına yüklüyor.Nuri Bey Apartmanı'nda bugün 3 saatte bir 2 daire sakinlerinin eşyalarını alabileceği ve toplamda 4 dairenin boşaltılacağı belirtildi.