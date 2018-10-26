Son dakika gelen bilgiye göre, Kaşıkçı soruşturmasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 18 şüphelinin iadesi için ilgili ülkeye iletilmek üzere talepname hazırladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 18 şüphelinin iadesine ilişkin talepname, Adalet Bakanlığınca Suudi Arabistan'a iletilmek üzere Dışişleri Bakanlığına gönderildi.

Adalet Bakanlığı tarafından Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturmasına ilişkin yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

"Gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturmasını yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Ceza Kanununun 81 ve 82/1-a-b maddelerinde düzenlenen 'tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet ederek kasten öldürme' suçundan olaya karıştıkları belirlenen toplam 18 şüphelinin yargılanmak üzere Suudi Arabistan Krallığından ülkemize iadeleri amacıyla bir talepname düzenleyerek Bakanlığımıza göndermiştir. 26 Ekim 2018 tarihinde düzenlenen ve Bakanlığımıza gelen Savcılık talepnamesi, aynı gün, ilgili ülkeye gönderilmek üzere Dış İşleri Bakanlığımıza intikal ettirilmiştir."

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