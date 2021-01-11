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Merkez Bankası Kasım 2020 ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Buna göre kasım ayında cari açık 4 milyar 63 milyon dolar oldu. Geçtiğimiz yılın kasım ayında açık 15 milyon dolardı. Son açıklanan veriyle 2020 Ocak-Kasım döneminde verilen 11 aylık cari açık 35 milyar 249 milyon dolara ulaştı. 2019'un ilk 11 ayıdan 9 milyar 602 milyon dolarlık cari fazla verilmişti.

Kasım ayındaki gelişmede dış ticaret açığının 2019 yılının aynı ayına göre 2.9 milyar dolar artarak 3 milyar 844 milyon dolara yükselmesi ve hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin 1 milyar 451 milyon dolar azalarak 555 milyon dolara düşmesi etkili oldu. Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, 2019 yılının aynı ayına göre 964 milyon dolarlık düşüşle 583 milyon dolara geriledi.

Kasım ayında doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler kasım ayında 299 milyon doları bulurken, portföy yatırımlarında 1 milyar 298 milyon dolar net giriş kaydedildi. Söz konusu ayda resmi rezervlerde 145 milyon dolar net azalış gözlendi.