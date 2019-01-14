Katar'a ambargo uygulayan Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn, geçtiğimiz haftalarda Şam büyükelçiliklerini yeniden açmıştı. Körfez ülkeleri Suriye'deki Şam rejimiyle peş peşe yeni sayfa açarken, Katar normalleşme için adım atmayacağını ilan etti.

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani tarafından yapılan açıklamada, ülkesinin rejim ile olan ilişkilerinde normalleşme için herhangi bir işaret olmadığı ve Katar'ın Şam'daki büyükelçilik binasını tekrar hizmete açmayı gündeme almadığı söylendi.

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, Doha'nın 2011 yılında üyeliği askıya alınan Suriye'nin Arap Birliği'ne tekrar alınmasına karşı çıktıklarını belirtti. Katar, Suriye'deki büyükelçiliğini açmayı düşünmediğini duyurdu.

Bakan Es-Sani, "Suriye rejimi hala halkını bombalamaya devam ediyor. Halk dağılmış durumda. Suriye ile ilişkilerin normalleşmesi demek savaş suçu işleyen bir kişiyle ilişkilerin normalleşmesi demektir" dedi. Es-Sani, Katar'ın Suriye halkının kabul ettiği siyasi bir çözümün bulunmasından yana olduğunu da kaydetti.

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