Kavuncu için takipsizlik kararı 0:00 / 0:00

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İstanbul Milletvekili Prof. Ümit Özdağ, 19 Ekim 2020 tarihinde katıldığı bir televizyon programında İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun FETÖ’cü olduğunu öne sürmüştü.

Bu iddia sonrası Kavuncu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatılmıştı. Ümit Özdağ İYİ Parti Merkez Disiplin Kurulu kararı ile de partiden ihraç edildi. Bu karar mahkemeden döndü. Özdağ bu kez de kendi kararı ile partiden ayrıldı.

“SOMUT DELİL YOK”

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, Özdağ’ın ifadesi alındı. Özdağ iddialarını yineledi. Savcılık soruşturma neticesinde Kavuncu hakkındaki iddiaların somut olmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verdi.

Takipsizlik kararında, Kavuncu’nun bu örgütle irtibatını gösteren somut bir veriye rastlanmadığı, Bank Asya’ya para yatırmadığı, FETÖ ile bağlantılı şirketlere para transfer etmediği belirtildi. Soyut beyan ve iddialar dışında delil bulunamaması nedeniyle takipsizlik kararı verildiği kaydedildi.

KAVUNCU: TÜRK YARGISI EN GÜZEL YANITI VERDİ

Kararı sosyal medya hesabından duyuran Kavuncu, “mesnetsiz iddialara en güzel yanıtı Türk yargısı verdi” dedi. Kavuncu şu ifadeleri kullandı:

“Aylardır mesnetsiz iftiralar ve oluşturulmaya çalışılan algılarla; beni, ailemi, birlikte mücadele ettiğim arkadaşlarımı yıpratmaya çalışanlara en güzel cevabı neticelendirdiği soruşturmayla Türk yargısı verdi. Hukuki süreç neticesinde kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi! Mücadelemiz, sonuna kadar devam edecek. İftiralar, çamurlar, yalanlar bizi çıktığımız yoldan asla döndüremeyecek! Bu karar, Partimiz kurulduğu günden beri oluşturulmaya çalışılan algının, çamur ve iftira olduğunun da kanıtıdır! İftiraların atıldığı ilk günden beri bana olan güvenini her aşamada gösteren, desteğini esirgemeyen Sayın Genel Başkanımıza, İl Başkanlarımıza, İstanbul İl ve İlçe Teşkilatlarımıza, kıymetli avukatlarıma ve desteğini esirgemeyen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.”