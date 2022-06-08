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Haberler Gündem 3. Sayfa Kayınpederi darbetti, kocası silahla vurdu! - En Son Haberler
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Sultangazi'de tartıştığı eşini silahla yaralayan zanlı gözaltına alındı

Kadına yönelik şiddet bir kez daha dehşete düşürdü. İstanbul Sultangazi'de tartıştığı eşini silahla yaralayan zanlı ile tartışma sırasında kadını darbettiği iddia edilen kayınpederi gözaltına alındı

Kayınpederi darbetti, kocası silahla vurdu! - En Son Haberler
Kayınpederi darbetti, kocası silahla vurdu!
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AA

Son dakika haberine göre ilçede E.A, tartıştığı eşi N.A'yı silahla yaraladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli E.A'yı gözaltına aldı.

AA'da yer alan habere göre yapılan incelemelerde, E.A'nın olay yerine babası R.A. ile geldiği ve tartışma çıktıktan sonra iki şüphelinin N.A'yı ellerinden bağlayarak sopayla darbettiği, R.A'nın daha sonra eşini silahla yaraladığı belirlendi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelinin babası R.A'yı da yakaladı. Emniyet'teki işlemleri tamamlanan baba oğul iki zanlı, adliyeye sevk edildi.

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