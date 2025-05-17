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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Kayıp inşaat ustası 203 gün sonra ormanda ölü bulundu - Samsun haberleri | Son dakika haberleri

        Kayıp inşaat ustası 203 gün sonra ormanda ölü bulundu

        Samsun'dan Artvin'de prefabrik ev inşaatı için giden 41 yaşındaki Murat Gezer'in cansız bedeni 203 gün sonra ormanda bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 16:06 Güncelleme: 17.05.2025 - 16:06
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        203 gün sonra ormanda ölü bulundu
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        Samsun'dan prefabrik ev kurmak için gittiği Artvin'in Şavşat ilçesine kaybolan inşaat ustası Murat Gezer (41), 203 gün sonra ormanda ölü bulundu.

        Samsun’dan prefabrik ev kurulumu için Artvin’in Şavşat ilçesi Karaağaç köyüne gelen inşaat ustası Murat Gezer, 25 Ekim’de kendisine ait cüzdan, kimlik ve telefon gibi kişisel eşyalarını konakladığı evde bırakıp dışarı çıktı. Eve geri dönmeyen Gezer’den haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. İhbarla İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD ve diğer arama-kurtarma ekipleri Gezer için arama çalışması başlattı. Ekipler, iz takip ve kadavra köpekleriyle, ilçede boş ev, ahır ve samanlıklarda da arama yaptı. Murat Gezer’in fotoğrafını köyde bazı noktalara asan ekipler, bölgede farklı noktalardaki kameralardan alınan yaklaşık 5 bin saatlik güvenlik kamerası görüntülerini de incelemeye aldı. Köylülerin de destek verdiği çalışmalardan sonuç alınamadı.

        İl Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, bölgede kış mevsimi ve zorlu arazi koşulları nedeniyle ara verilen arama çalışmalarına yeninden başladı. Çalışmalarda, dün akşam saatlerinde, Şavşat ilçesi Karaağaç köyünün kuzeydoğusundaki ormanda kayıp Murat Gezer'in cansız bedenine ulaşıldı. Gezer’in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, Şavşat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca adli soruşturma başlatıldı.

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