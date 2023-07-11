Adana'da yaşayan ve 18 Kasım 2018'de internetten tanıştığı erkek arkadaşı Hüseyin E. ile görüşmek için İzmir'e giden Meral Polat (38), bir gün sonra esrarengiz bir şekilde ortadan kayboldu.

2 çocuk annesi Meral Polat'tan haber alamayan annesi Fikriye Polat, kızının öldürülmüş olabileceğini söyleyerek kayıp başvurusunda bulundu.

Kayıp başvurusu üzerine savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Meral Polat’ın yanına gittiği sevgilisi Hüseyin E.'nin ifadesi alındı. Hüseyin E. ifadesinde, Meral Polat’ın kıskançlık krizin geçirdiğini ve Bayraklı sahil kenarında bulunan otoparkta araçtan indiğini ve kendisinden bir daha haber alamadığını iddia etti. Bu iddialar üzerine bölgedeki kamera görüntüleri incelendiğinde ise Hüseyin E.'nin kullandığı hafif ticari araçta Meral Polat'ın da bulunduğu ve genç kadının araçtan hiç inmediği belirlendi. Bunun üzerine Meral Polat'ın Hüseyin E. tarafından öldürüldüğü şüphesiyle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca bir iddianame hazırlandı.

Hazırlanan ve İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede önemli iddialar yer aldı. İddianamede yer alan ayrıntılara göre, 19 Kasım 2018 günü Hüseyin E. ve Meral Polat'ın araç içinde Bayraklı sahil kenarında bulunan otoparkta oldukları, Polat'ın araçtan hiç inmediği, saat 12.58'de aracın park yerinden hareket ettiği ve bu saatten 11 dakika önce Meral Polat'a ait cep telefonunun tümüyle kapatıldığı ve bir daha hiç sinyal alınamadığı ifade edildi. Hüseyin E.'nin saat 13.04'te Meral Polat'ın araçtan inmediği halde tek başına iş yerine geldiği ve Polat'ı araç içinde hareketsiz hale getirerek ön koltuktan aracın arka bölümüne geçirdiği kanaatine varıldığı belirtildi.

Yengeç avına gittiğini iddia eden Hüseyin E.'nin, 20 Kasım 2018'de cep telefonunun sinyal ve konum bilgilerinden Menemen Seyrek'e gittiği ve 50 dakika boyunca cep telefonunun Foça Katı Atık Toplama Merkezi istasyonundan sinyal verdiği belirtilerek iddianamede, "Alınan bilgilerden yengeç avının takribi 7-8 saat sürdüğünün tespit edildiği halde şüphelinin ortalama 50 dakika kadar yengeç avlama bölgesinde bulunduğu anlaşılmıştır. Tüm delillerin incelenmesiyle şüpheli Hüseyin E.'nin, kıskançlık nedeniyle kendisiyle tartışan Meral Polat'ı araç içinde tartışma sonucu öldürdüğü, cesedi araç arkasında muhafaza ederek avlanmaya gittiği deniz kenarındaki balçık bölgelerden birine gömerek cinayeti işlediği kanaatine varılmıştır" denildi.

MAHKEME DAVAYI BOZDU

Bu davayla ilgili önemli bir gelişme daha yaşandı. Dosyayı inceleyen İzmir Bölge Mahkemesi, Meral Polat’ın sevgilisi Hüseyin E. hakkında verilen ‘beraat’ kararını bozdu. Dosyadaki çelişkileri maddeler halinde sıralayan bölge mahkemesi, ‘Bilirkişi raporları, sanık, katılanlar, tanık anlatımları arasındaki çelişkilerin giderilebilmesi, maddi gerçeğin belirlenmesi için emanette kayıtlı görüntü kayıtlarının bir kez de Adli Tıp Kurumu Adli Bilişim İhtisas Dairesi Ses ve Görüntü İnceleme Şubesine gönderilerek görüntü kalitesinin iyileştirilmesinin sağlanması” gerektiğini belirtti.

GEREKÇELER YETERSİZ

Bölge mahkemesi verilen beraat kararının gerekçelerinin de yetersiz olduğunu belirterek “Maktulün kaybolduğu belirlenen saatlerde, telefonu ile sanığın telefonlarının sinyal bilgilerinin birlikte hemen hemen aynı anlarda kesilmesi, bu şekilde sinyal bilgilerinin birlikte kesilmesinin üzerinden yaklaşık 2 gün geçmesine karşın, sanığın gönül ilişkisi içerisinde olduğu maktulü telefonla hiç arayıp sormaması ve telefonu kapatması, ardından maktulün ailesi tarafından kaybolduğu gerekçesiyle aranmaya başlandığını öğrenmesi üzerine yine delil oluşturma kaygısı içinde hareket ederek maktulü telefonda aramaya başlaması, sanığın HTS kayıtları üzerinden olayın gelişimi içinde gittiği yerler üzerinden sorulan sorulara savunmasında doyurucu cevaplar verememesi ve HTS kayıtlarını inkar yoluna gitmesi" ifadeleri yer aldı.

ADLİ KONTROL KARARI İLE YARGILANIYOR

Bölge mahkemesinin bu kararı üzerine Hüseyin E. hakkında adli kontrol kararı verildi ve sanık yeniden yargılanmaya başlandı.

KIZI KAZADA ÖLMÜŞTÜ

İzmir’e gittikten sonra kayıplara karışan Meral Polat’ın 5 yıldır izine rastlanmadı. Kayıp kadının 19 yaşındaki kızı Aleyna Kaya, 2 yıl önce doğum gününde geçirdiği trafik kazasında ölmüştü.