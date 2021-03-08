Kayıp Mervenur'dan kahreden haber!

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, arkadaşıyla buluşacağını söyleyerek 19 Ekim 2020'de evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan bir çocuk annesi Mervenur Polat'ın bulunması için çalışma başlattı.
AA'nın haberine göre, ekiplerin çalışması sonucu genç kadının cansız bedeni, Muratpaşa ilçesindeki evin çatı katında bulundu. Polat'ın cansız bedeni, incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Şüpheliler C.A, F.T, İ.H, Ş.A.K. ve S.G. polis ekiplerince yakalandı. Genç kadını son gören kişiler arasında bulunan G.H. ise İstanbul'da katıldığı televizyon programında gözaltına alındı.
CANSIZ BEDENİ KURYE İLE GÖNDERDİĞİ İDDİA EDİLDİ
C.A'nın koliye koyduğu cansız bedeni, kurye arkadaşının yardımıyla babasına ait evin çatı katına taşıttığı öne sürüldü.
Cansız bedenin bulunmasının ardından polis ekiplerince kovalamaca sonucu Altındağ Mahallesi'nde yakalanan C.A'nın eline aldığı cam parçasıyla kendisine zarar vermeye çalıştığı ancak etkisiz hale getirildiği belirtildi.
C.A'nın ifadesinde cinayet suçlamasını kabul etmediği, Polat'ın uyuşturucu nedeniyle öldüğünü öne sürdüğü öğrenildi.
Şüphelinin, genç kadın ölünce koktuğu için polise haber vermediğini iddia ettiği kaydedildi.
KAYSERİ'DE TOPRAĞA VERİLECEK
Antalya Adli Tıp Kurumunda DNA karşılaştırması için Polat'ın annesi Güler Polat'tan doku örneği alındığı kaydedildi.
İşlemlerin ardından yakınlarına teslim edilecek genç kadının cenazesinin, Kayseri'de toprağa verileceği belirtildi.
Öte yandan Polat'ın 4 yaşındaki çocuğuna uzun süredir anneannesinin baktığı öğrenildi.
YORUMLAR