Son yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Kaymakam adaylığı şartlarında değişikliğe gidildi. Değişiklikle kaymakam adaylığı için mezun olunmasına gereken bölümlere yenileri eklendi.

DEĞİŞEN KAYMAKAMLIK BAŞVURU ŞARTLARI

Buna göre, kaymakam adaylarının, 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanununda belirtilen şartlar yanında, yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye ve finans, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümlerinden veya bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az yüzde seksenine sahip olan diğer bölümlerden ya da hukuk fakültelerinden mezun olmaları veya üniversitelerin sosyal bilimler, mühendislik fakülteleri ile tarih bölümlerinde en az dört yıllık lisans eğitimi yapmış ve uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk ve iktisat alanlarında lisansüstü eğitim yapmış olmaları gerekecek.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, İçişleri Bakanlığı tarafından yönetmelikle düzenlenecek.

Değişiklik öncesi kaymakamlık başvuru şartları:

-4 yıllık eğitim veren üniversitelerin İşletme, İktisat, İktisadi ve İdari Bilimler, Hukuk, Siyasal Bilgiler fakültelerinden mezun olmak

-Bu fakültelerin ilgili bölümlerinden yurtdışında mezun olanların Türkiye'de geçerliliği olan YÖK onaylı denkli belgelerini almış olması

-657 sayılı Devlet Memurları ve 1700 sayılı Dahiliye Memurları kanunlarında yer alan ilgili maddelerde detaylandırılan genel şartlara uygun olması

-1 Ocak 2018 tarihi itibariyle 35 yaşından büyük olmaması

Askerlik hizmeti ile ilgili bir bağlantısının olmaması – muaf – erteletmiş – yedek subay sınıfında olması

KAYMAKAMLIK SINAVI NE ZAMAN, NASIL OLACAK?

2018 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2018- Kaymakamlık), 2 Eylül 2018 tarihinde Ankara’da uygulanacak.

Sınavda adaylara, 34 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 66 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacak.

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi: Türkçe (14), Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (4), Türkiye’nin Sosyo - Ekonomik Yapısı (10) ve Türkiye’de Demokratikleşme ve İnsan Hakları (6) ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan,

Alan Bilgisi Testi: Anayasa Hukuku (13), İdare Hukuku (18), Türkiye’nin İdari Yapısı (14), Türkiye’de Mahalli İdareler (9), Ekonomi (12) ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşacak