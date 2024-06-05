Son dakika: Kayseri'de şehit olan pilotlar için ilk tören | Son dakika haberleri

Son dakika: Kayseri'de şehit olan pilotlar için ilk tören | Son dakika haberleri

Kayseri'de şehit olan pilotlar için ilk tören Kayseri'de eğitim uçuşunda şehit olan iki pilot için tören düzenlendi. Şehit pilotlar memleketlerine uğurlandı

Anadolu Ajansı Giriş: 05.06.2024 - 08:36 Güncelleme: 05.06.2024 - 08:55 facebook

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