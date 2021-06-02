Kaza tutanağı buluşması kanlı bitti! 0:00 / 0:00

DHA

Kocaeli'ni Körfez ilçesinde, kaza tutanağı için buluşan iki grup, anlaşamayınca bıçakla kavga etti. Olayda 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Barbaros Mahallesi Kaplan Sokak üzerinde meydana geldi. Sabah saatlerinde maddi hasarlı kaza yapan kişiler, iddiaya göre akşam olunca tespit tutanağı tutup konuşmak için bir araya geldi. Bu sırada iki grup arasında kazanın meydana geliş şekli ve kimin hatalı olduğu konusunda tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Murat İ. ile aynı aileden oldukları öğrenilen Murat K., Tekin K. ve Ramazan K., aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı.

Çevrede bulunanlar durumu 112 Acil ve polise bildirdi. Yaralılardan durumu ağır olan Murat İ. yakınlarda bulunan özel bir hastaneye, Murat K., Tekin K. ve Ramazan K. ise Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, kavganın ardından kaçan diğer grubu yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor