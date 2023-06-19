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Kemal Kılıçdaroğlu ile Ümit Özdağ görüştü

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi

Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu ile Ümit Özdağ görüştü
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AA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ görüştü.

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ve beraberindeki heyet ile CHP Genel Merkezi’nde bir araya geldi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu’na CHP Genel Sekreteri Neslihan Hancıoğlu ile Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak eşlik etti.

ORTAK AÇIKLAMA

Ziyaretin ardından Kılıçdaroğlu ve Özdağ, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Seçim sürecinde Kılıçdaroğlu'nun, Zafer Partisini iki kez ziyaret ettiğini ve önemli görüşmeler yaptıklarını hatırlatan Özdağ, şöyle konuştu:

"Seçimlerden sonra bir değerlendirme imkanımız olmadı. Kendisinden geçen hafta randevu rica ettim ve hem bu değerlendirmeyi yapmak hem de iadeyi ziyarette bulunmak istedim. Güzel ziyaret oldu, teşekkür ederim nazik daveti için. İçeriye girerken Sayın CHP Sözcüsü, 'Aman dikkat edin yerler kaygan burada.' dedi. Biz de gülümsedik ve sağlam bastığımızı söyledik, yukarıya çıktık."

Kılıçdaroğlu da görüşmenin güzel geçtiğini belirterek, "Tabii iki siyasetçi yan yana gelirse ne konuşur? Doğal olarak Türkiye'nin sorunlarını, Orta Doğu'yu, dünyadaki gelişmeleri hep beraber değerlendirdik. Seçimleri, seçim sonuçlarını, yerel yönetimleri, yerel yönetim seçimlerini birlikte değerlendirdik." dedi.

Bir gazetecinin, "Yerel yönetim seçimlerine dönük olarak birlikte işbirliği olacak mı?" sorusuna Kılıçdaroğlu, "Teşekkür ederim, sağ olun." karşılığını verdi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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