Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündemSON DAKİKA KENAN EVREN İSMİ KALKTI! İzmir'de Kenan Evren ismi caddelerden kaldırıldı!

İzmir'de Kenan Evren ismi caddelerden kaldırıldı!

İzmir'de, AK Partili Meclis üyesi Hüsnü Boztepe'nin, Kenan Evren isminin ve 12 Eylül darbesinde görev almış generallerin isimlerinin cadde ve sokaklardan kaldırılması için verdiği sözlü önerge, komisyondan geçti. Kenan Evren'in ismi Foça, Bergama ve Ödemiş ilçelerindeki cadde ve sokaklardan kaldırıldı. Boztepe, "O zamanlar büyük acılar ve büyük travmalar yaşanmıştır. Yüzlerce ölüm ve idam gerçekleşmiş, insanlar fişlenmiştir. 12 Eylül gibi Türkiye'deki tüm darbelere karşıyız. Hiçbir yerde hiçbir darbecinin ismi kalmamalı" dedi

Kenan Evren ismi kaldırıldı
DHA

İzmir'de AK Partili Meclis üyesi Hüsnü Boztepe, 2008 yılında Kenan Evren isminin ve 12 Eylül darbesinde görev alan generallerin isimlerinin İzmir'deki cadde, sokak ve okullardan kaldırılması için önerge vermişti. İki ay önce yeniden konuyla ilgili verdiği sözlü önerge kabul edildi.

AK Partili Meclis üyesi Hüsnü Boztepe.

CADDE VE SOKAKLARDAN KALKTI

DHA'da yer alan habere göre İzmir'in Foça, Bergama ve Ödemiş ilçelerindeki cadde ve sokaklardan Kenan Evren ismi kaldırılarak, Bergama'da Zeytindağ Mahallesi'ndeki cadde Fethi Sekin Caddesi, Foça merkezdeki cadde Türkan Saylan Caddesi, Ödemiş'te Karaköy Mahallesi'ndeki sokak ise Zeytin Sokak olarak değiştirildi.

"İZMİR'DE DARBECİLERİN İSMİ KALMADI"

12 Eylül'ü hatırlatan Boztepe, "O zamanlar büyük acılar ve büyük travmalar yaşanmıştır. Yüzlerce ölüm ve idam gerçekleşmiş, insanlar fişlenmiştir. 12 Eylül gibi Türkiye'deki tüm darbelere karşıyız. Hemen yakınımızda 15 Temmuz darbe girişiminde 251 tane şehidimiz, yüzlerce binlerce yaralımız direniş yapmış ve geçit vermemiştir. Bergama'daki sokağa Fethi Sekin'in adını vermişler. Aslında Kenan Evren isimleri kaldırılırken yerine İzmir'de şehit olan kişilerin isimleri verilebilir. İzmir'deki sokaklara 15 Temmuz şehitlerinin isimlerinin verilmesi çok anlamlı olur. Hiçbir yerde hiçbir darbecinin ismi kalmamalı. Şu an İzmir'de, darbecilerin ismi kalmamıştır" diye konuştu.

"TÜRKİYE DAHA İLERİDE OLURDU"

AK Parti Çiğli İlçe Başkanı Sedat Karateke ise, "12 Eylül travmasını ülkemiz hâlâ atlatmış değildir. Bu darbeler, ülkemizi yıllar boyu geriye götürmüştür. Bu önergenin kabul edilmesi bizi mutlu etmiştir. Kenan Evren dönemine ait bütün izlerin silinmesi gerekmektedir. Hem 12 Eylül, hem 15 Temmuz bütün gençlerimizi, geleceğimizi yok etmiştir. Bu darbeler olmasa Türkiye çok daha ileride olurdu. Umarım bundan sonra bu darbeler ve bu isimler yaşatılmaz" dedi.

KENAN EVREN YERİNE "ZEYTİN SOKAK"

Ödemiş'in Kayaköy Mahallesi'nde bulunan sokaktan Kenan Evren adının bulunduğu tabelanın kaldırılmasının ardından Mahalle Muhtarı Ahmet Çelik, bölgenin yaygın ve simge ürünü zeytin adının sokağa verilmesinin mutluluk verici olduğunu belirtti. Çelik, "Kayaköy olarak sevinçliyiz. Kayaköyü'müzde sokaklarında, evlerin bahçelerinde zeytin ağaçları var. Zeytin ağaçlarımızın bir simge olarak bu sokağımıza verilmesinden dolayı mutluyum. İsim levhası tam buradaydı. Ekipler tarafından sökülmüş. Yeni levhanın konmasını bekliyoruz" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İstanbul'daki hayvan tedavi merkezinden sürücülere çağrı: Lütfen kaputa iki kez vurun!
GÜNDEMLütfen kaputa iki kez vurun!
Bodrum'da gece müzik yasaklandı mı?
GÜNDEMBodrum'da gece müzik yasaklandı mı?
Antalya'nın yöresel lezzeti 'fıtır' rekor peşinde
GÜNDEMYöresel lezzet 'fıtır' rekor peşinde
Minare tepesinde tehlikeli çalışma!
GÜNDEMAkılalmaz görüntü!
Son dakika! Türkiye'den kaçırılmıştı! Türk profesörün bilimsel makalesi yakalattı - Haberler
GÜNDEMTürkiye'den kaçırıldı! Bilimsel makale yakalattı!
Son dakika kon donduran cinayet! Soba kapağı ile öldürmüştü! O dava sonuçlandı!
GÜNDEMSoba kapağı ile öldürmüştü! O dava sonuçlandı!
Son dakika hava durumu! Meteoroloji açıkladı! 3 bölgede sağanak yağış!
GÜNDEMMeteoroloji açıkladı! 3 bölgede sağanak yağış!
Drenaj ne demek? Drenaj nasıl yazılır? TDK imla: Drenaj
GÜNDEMDrenaj ne demek? TDK imla: Drenaj
BEDAŞ İstanbul planlı elektrik kesintileri listesi 16 Şubat 2020 güncel programı
GÜNDEMİstanbul elektrik kesintileri listesi 16 Şubat 2020
TEM Otoyolu'nda feci kaza: 2 ölü
GÜNDEMTEM Otoyolu'nda feci kaza: 2 ölü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X