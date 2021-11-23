Kesilen baş bulundu! Gözyaşları sel oldu!

Zonguldak’ın Çaycuma İlçesi Perşembe Beldesi'ne bağlı Dursunlar köyünde ikamet eden 71 yaşındaki Mustafa Keleş'in cansız bedeni dağ yolunda bulunmuş başının bıçakla kesilerek olay yerinden taşındığı ortaya çıkmıştı.
SABAH TEKRAR ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
İHA'da yer alan habere göre gece boyu nöbet tutan komandolarla birlikte sabah saatlerinde arama çalışmaları genişletildi.
KESİK BAŞ TOPRAĞA GÖMÜLÜ BULUNDU
Devam eden arama çalışmalarında yaşlı adamın kesik başı, olay mahallinin yaklaşık 300 metre uzağında toprağa gömülü halde bulundu.
CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI
Olayı geliştiren Cumhuriyet Başsavcılığı çalışmalarını sürdürürken emekli madencinin cansız bedeni, otopsi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.
GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ
Yapılan otopsinin ardından emekli madencinin cenazesi helallik için evinin önüne götürüldü.
Alınan helalliğin ardından 71 yaşındaki Mustafa Keleş’in cenazesi köy mezarlığı girişinde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defin edildi.
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