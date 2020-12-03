Kılıçdaroğlu'ndan RTÜK'e tepki: Kabul etmiyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, RTÜK'ün Habertürk TV'ye verdiği ceza tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Siz bağımsız bir yayın organını en ağır şekilde cezalandırırsanız bu doğru değildir, doğru olmaz. Dünyaya bizde demokrasi vardır algısını yerleştiremezsiniz" derken, Uysal da "Anti demokratik bir rejim problemimiz var. RTÜK'ün Habertürk'e verdiği ceza bunun ispatıdır" ifadelerini kullandı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, DP lideri Gültekin Uysal'ı ziyaret etti. Heyetler arası yapılan görüşmede, Türkiye'nin sorunları ele alındı.

Görüşmenin ardından iki lider gazetecilerin sorularını yanıtladı.

KILIÇDAROĞLU VE UYSAL'DAN RTÜK'E TEPKİ

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, RTÜK'ün Habertürk'e verdiği cezayı eleştirerek, "Sayın Genel Başkan ve arkadaşlarıyla Türkiye'nin yaşadığı sorunları karşılıklı dillendirdik ve çözümlerimizi aktardık. Türkiye'nin sorunları var, onları tartıştık. Geldiğimiz parti, demokrasiyi savunan, demokrasinin güçlenmesi açısından mücadele eden tarihsel kökleri olan bir parti. Demokrasi için hepimizi savunuyoruz. Bir televizyon kanalına RTÜK tarafından ağır yaptırımların uygulanmasını asla kabul etmiyoruz. Siz bağımsız bir yayın organını en ağır şekilde cezalandırırsanız bu doğru değildir, doğru olmaz. Dünyaya bizde demokrasi vardır algısını yerleştiremezsiniz. Dünyaya baskıcı, otoriter yönetim olduğu anlayışın güçlendirmiş olursunuz. Zaten biz bunun böyle olduğunu biliyoruz. Türkiye'de baskıcı, otoriter rejim algısını güçlendirmiş olursunuz. Medyanın özgür olması lazım. Yandaş, havuz medyası diye kavram olmaması lazım. Demokratik ve ahlaki olarak böyle bir kavram olmaması lazım. Ama benim gördüğüm kadarıyla, sözünü ettikleri hukuk reformu bu galiba. Yasaları beğenmedikleri medya organları üzerinde bürokratları aracılığıyla acımasızca uygulamak. Söylemek istedikleri hukuk reformu bu galiba. Türkiye'yi daha geriye götürmek, demokrasimizi törpülemek. Bu ülkeye demokrasiyi getirmeye kararlıyız. Ne yaparlarsa yapsınlar Türkiye'ye huzuru ve demokrasiyi getirmeye kararlıyız" dedi.

DP lideri Gültekin Uysal ise, "Koskoca bir demokrasi, eşitlik, hukuk problemsiz var. Anti demokratik bir rejim problemimiz var. RTÜK'ün Habertürk'e verdiği ceza bunun ispatıdır. Bağımsız kurulların yukarıdan talimat almakla övündüğü bir Türkiye var. Türkiye'yi derinden bir nefes alacak, yarınlara güvenle bakacak bir Türkiye yaratma konusunda hepimizin çabası var. Bu meselelerin kişi devleti haline gelmiş karar alma noktalarının ne hale geldiğini görüyoruz. 200 milyon dolara Borsa'nın yüzde 10'u satılırken, diğer taraftan 750 milyon doları bir parkta kaybetti. Döviz rezervinin eksi 46 milyar dolara gerilediğini son dakikada Naci Ağbal'un sunumuyla öğreniyorsa bu ülkede felaket vardır. İşlemeyen bir rejim var. Felakete sürüklenen bir Türkiye var" ifadelerini kullandı.

SORU-CEVAP

CHP lideri Kılıçdaroğlu gazetecilerin sorularını yanıtlarken şunları söyledi:

Tank-palet fabrikası: Katar ordusuna TSK'nın en büyük fabrikasını 0 bedelle verilmesini asla kabul edemeyiz. Arkasında kim olursa olsun. Kimi arkalarına alırsa alsınlar. Tank-palet fabrikasının Katar'a peşkeş çekilmesi Türkiye devletine ve ordusuna ihanettir. Bir lira almadılar. Bunu gündeme getirmemizden rahatsız oluyorlar. Bakanlar Kurulu toplandı, 5 saat konuştular, pandemide esnafın sıkıntılarını dile getiren bir cümle kullandılar mı? Bir cümle dahi söylemediler. Gündemi saptırmak istiyorlar. Konuşacağız, tartışacağız.

TOBB aidatları: Yassıada'ya ne yaptılar? Yassıada'nın bu ülkede demokrasi adası olması lazımdı. Orayı beton yığınına döndürdüler. Kimin parasıyla yaptılar? TOBB yaptı, beton yığını olarak duruyor. Kendi tarihine, demokrasisine sahip çıkmayan bir anlayışa ne söyleyeceksiniz. TOBB bu paraları nerelere harcıyor. Talimat üzerine para mı harcanır, ihtiyaç üzerine harcanır.

Sendikalardan TSK'ya destek: Tank-palet fabrikasında çalışan işçiler "Tank-palet vatandır, vatan satılmaz" diye pankart açmışlardı. Bu sendikalar işçilerin haklarını korumuşlar mıydı? Ben o işçilerin gözlerinden öpüyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Kürt sorunu yoktur' açıklaması: Erdoğan'a göre zaten Türkiye'de hiç sorun yok. Esnafın, sanayicin, KOBİ'nin sorunu yok, Akdeniz'de gemimizi askerler bastı sorun yok, askerlere çuval geçirildi sorun yok... Türkiye'de Erdoğan'a göre yatağa aç giden yok. Çünkü sarayda sorun yoksa Türkiye'de sorun yok. Halk nerede Erdoğan nerede? Erdoğan, Trump'tan talimat gelince esas duruşa geçer, ya da bağımsız medya yayın yapınca hemen ceza verin ya da kapatın. Sorun yok diyor. Senin sorundan haberin yok. 5 saat niye ulaşılamadı?