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HaberlerGündemSon dakika... Kırıkkale'de düğünde silahlı kavga: 5 yaralı

Kırıkkale'de düğünde silahlı kavga: 5 yaralı

AA

Kırıkkale'de bir düğünde çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı. Jandarma, olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı

Kırıkkale silahlı kavga

Kırıkkale merkeze bağlı Ahılı köyündeki bir düğünde iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.B, E.Ö, A.D, Y.K. ve M.U. silahla açılan ateşle yaralandı.

İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre; yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Yüksek İhtisas hastanelerine kaldırıldı.

Jandarma ekiplerinin olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldığı öğrenildi.

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