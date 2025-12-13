Habertürk
        Son dakika: Kırklareli'de oto gaz tüplerine gizlenen 70 kilo esrar yakalandı

        Kırklareli'de oto gaz tüplerine gizlenen 70 kilo esrar yakalandı

        Kırklareli Dereköy Sınır Kapısı istikametine gelen Bulgaristan plakalı iki otomobilde bulunan toplam 5 gaz tüpünün içine gizlenmiş 70 kilogram esrar tespit edildi. Araçların Bulgaristan'dan Türkiye'ye gece geç saatlerde seyir halinde olduğu öğrenildi.

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.12.2025 - 16:09 Güncelleme: 13.12.2025 - 16:09
        Kırklareli Dereköy Sınır Kapısı istikametine gelen Bulgaristan plakalı iki otomobilde, oto gaz tüplerine gizlenen 70 kilo esrar ele geçirildi.

        Bulgaristan Malko Tarnovo Polis Departmanı'na bağlı gümrük memurlarının yaptığı kontrollerde, Bulgaristan plakalı iki otomobilde bulunan toplam 5 gaz tüpünün içine gizlenmiş 70 kilogram esrar tespit edildi. Araçların Bulgaristan'dan Türkiye'ye gece geç saatlerde seyir halinde olduğu öğrenildi.

        Bulgaristan gümrük müfettişlerinin yaptığı operasyonel analiz sonucunda, Türkiye istikametine giden üç binek aracın detaylı arama için seçilmesiyle olay ortaya çıktı. Kontroller, Bulgaristan Sınır Polisi Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla gerçekleştirildi.Yapılan aramalarda, ilk araçta 2, ikinci araçta ise 3 adet gaz tüpü bulundu. Tüplerin aktif bir oto gaz sisteminin parçası gibi görünmesine rağmen, içlerinin gaz yerine kuru yeşil ot içeren paketlerle doldurulduğu belirlendi. Sahada yapılan uyuşturucu testleri sonucunda maddenin esrar olduğu tespit edildi.

        Operasyonda iki otomobilde bulunan 4 Bulgaristan vatandaşı gözaltına alınırken, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.

