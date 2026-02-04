Habertürk
        Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu taciri Tekirdağ'da yakalandı

        Tekirdağ'da narkotik operasyonlarında 195 kişi hakkında işlem yapıldı. Kapaklı ilçesinde Türkmenistan tarafından kırmızı bültenle aranan uyuşturucu taciri G.G. yakalandı. Operasyonlarda 13 kişi, uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 10:36 Güncelleme: 04.02.2026 - 10:36
        Kırmızı bültenle aranıyordu, yakalandı
        Türkmenistan adli makamlarınca kırmızı bültenle aranan uyuşturucu taciri, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yakalandı.

        163 UYGULAMA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

        İHA'dakiİHA'daki habere göre; Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından NARVAS ihbarları doğrultusunda 26 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında 11 ilçenin 62 mahallesinde 163 uygulama gerçekleştirildi.

        195 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

        Yapılan uygulamalarda uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan 164 kişi, uyuşturucu madde ticareti suçundan 31 şahıs olmak üzere toplam 195 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Kapaklı ilçesinde gerçekleştirilen çalışmada, Türkmenistan adli makamları tarafından uyuşturucu madde ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan G.G. de yakalanarak gözaltına alındı.

        13 KİŞİ TUTUKLANDI

        Sokak satıcılarından 851 gram çeşitli uyuşturucu madde, 2 bin 665 adet uyuşturucu hap, 3 adet ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 115 bin 205 TL ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen 13 kişi, uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, gençleri zehirleyen sokak satıcılarına karşı mücadelenin vatandaşların desteğiyle kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

        #Tekirdağ
        #Son dakika haberler
