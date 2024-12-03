Kırmızı bültenle aranırken Ankara'da yakalandı!
Türkmenistan adli makamlarınca 'Yasadışı Uyuşturucu Kaçakçılığı' suçundan 'kırmızı bülten'le aranan Türkmenistan uyruklu Aynabat Yegenova Ankara'da yakalandı.
Başkent'te edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucu Ankara'nın Keçiören ilçesinde düzenlenen operasyon neticesinde; Türkmenistan Adli Makamlarınca “Yasadışı uyuşturucu kaçakçılığı” suçundan kırmızı bültenle aranan Türkmenistan uyruklu Aynabat Yegenova isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
İHA'daki habere göre Yegenova hakkında adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.