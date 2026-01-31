Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Kırmızı bültenle aranıyordu! Serdar Sertçelik Türkiye'ye getirildi

        Kırmızı bültenle aranıyordu! Serdar Sertçelik Türkiye'ye getirildi

        Ayhan Bora Kaplan Organize Suç Örgütü'nün iki numarası olan ve Kırmızı Bülten'le aranan Serdar Sertçelik, tutuklu bulunduğu Macaristan'dan Türkiye'ye getirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2026 - 08:04 Güncelleme: 31.01.2026 - 08:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Serdar Sertçelik Türkiye'ye getirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kırmızı bültenle aranan ve Macaristan'da tutuklu bulunan “Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün iki numarası” olmakla suçlanan Serdar Sertçelik Türkiye'ye getirildi.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklama; "Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve İnterpol-Europol Daire Başkanlığı görevlileri ile Macar Polisi tarafından, A.B.K. Organize suç örgütü yöneticisi Serdar Sertçelik Macaristan’dan ülkemize getirildi" ifadelerini kullandı.

        25 NİSAN'DA MACARİSTAN'DA TUTUKLANMIŞTI

        “Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, Kasten Öldürme ve Bir Suçu Gizlemek, Başka Bir Suçun Delillerini Gizlemek ya da Yakalanmamak Amacıyla Öldürme” suçlarından hakkında Kırmızı Bülten çıkartılan Serdar Serçelik 25 Mayıs 2024 tarihinde Macaristan’da yakalanmış ve tutuklanmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        28 Ocak 2026: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 28 Ocak 2026'nın öne çıkan haberleri...* ABD Başkanı Trump: Venezuela'ya yolladığımızdan daha büyük, dev bir donanma ...
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        18 il için sarı kod! Sağanak yağmur, kar yağışı
        18 il için sarı kod! Sağanak yağmur, kar yağışı
        Fatih Ürek, hayatını kaybetti
        Fatih Ürek, hayatını kaybetti
        ABD basını: ABD, pazar günü saldırabilir
        ABD basını: ABD, pazar günü saldırabilir
        "Büyük bir armada İran'a doğru gidiyor"
        "Büyük bir armada İran'a doğru gidiyor"
        Venezuela'da genel af çıkıyor
        Venezuela'da genel af çıkıyor
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Jhon Duran'ın yeni adresini duyurdular!
        Jhon Duran'ın yeni adresini duyurdular!
        Baba yüreği affetti
        Baba yüreği affetti
        İsrail'den Lübnan'a saldırı
        İsrail'den Lübnan'a saldırı
        Trabzonspor otobüsüne saldırı!
        Trabzonspor otobüsüne saldırı!
        Beşiktaş transferi açıkladı: Kristjan Asllani
        Beşiktaş transferi açıkladı: Kristjan Asllani
        Veysel Şahin'in malvarlıklarına el konuldu
        Veysel Şahin'in malvarlıklarına el konuldu
        Trabzonspor'a Antalyaspor çelmesi!
        Trabzonspor'a Antalyaspor çelmesi!
        İran AB ordularını "terörist" ilan edecek
        İran AB ordularını "terörist" ilan edecek
        Dramın altından deprem çıktı
        Dramın altından deprem çıktı
        Zelenskiy'den toprak tavizine ret
        Zelenskiy'den toprak tavizine ret
        Az kaldık, çok harcadık
        Az kaldık, çok harcadık
        Shakhtar’ın Brezilyalıları HT Spor'a konuştu!
        Shakhtar’ın Brezilyalıları HT Spor'a konuştu!
        "Ulaşımda çağ atlattık"
        "Ulaşımda çağ atlattık"
        İstanbul'da kritik görüşme: Bakan Fidan Arakçi ile bir arada
        İstanbul'da kritik görüşme: Bakan Fidan Arakçi ile bir arada