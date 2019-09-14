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Son dakika... Kıyafet davasında önemli gelişme! "Kadın derneğine bağış yapmam! Sanık olurum!"

AA / HABERTURK.COM

İzmir'de, iki kişinin tacizine uğrayıp polis memuru Orhan Y.'ye şikâyette bulunurken, "Bu kılıkla size az bile yapmışlar" sözünü duyup darp edilen iki genç kızın davasında önemli bir gelişme yaşandı. Duruşmada genç kızların avukatlığını yapan Zeynel Cem Demirhan'ı tehdit edip ona hakaret savuran polis memuru Orhan Y., tekrar sanık oldu. Orhan Y., avukat Demirhan'ın, "Kıyafetime Karışma Platformu'na 1500 TL bağış yaparsa şikâyetimden vazgeçerim" teklifini reddetti

kılık kıyafet ve polis darbı

Habertürk'ten Yasemin Güneri'nin haberine göre İzmir’in Alsancak semtinde, motosikletli iki kişinin tacizine uğrayan Derya Kılıç ve Seray Gürer'in yardım istedikleri polis memuru Orhan Y., “Bu kılıkla size az bile yapmışlar” yanıtını vermiş ve kızları dövmüştü.

POLİS İÇİN 5.5 YIL HAPİS İSTENDİ
 
Olayın kamuoyuna yansımasının ardından polis memuru hakkında, “Kamu görevlisinin sahip olduğu yetkiyi kötüye kullanmak” ve “kasten yaralamak ve hakaret” suçlarından 5.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

AVUKATA HAKARET EDİP TEHDİT SAVURDU

Yargılama yapıldığı sırada polis memuru Orhan Y. davacılar Derya Kılıç ve Seray Gürer’in avukatı Zeynel Cem Demirhan’a  duruşma sırasında hakaret edip tehditler savurdu. Avukat Demirhan da, duruşma sonrası polis memuru hakkında suç duyurusunda bulundu. Tehdit ve hakaret “Uzlaştırma” kapsamında bir suç olduğu için dosya uzlaştırma bürosuna gönderildi.

"ŞİKÂYETİMDEN VAZGEÇERİM"

Avukat Demirhan, uzlaştırmacının talebine olumlu yanıt vererek, “Bir şartla şikâyetimden vazgeçerim” dedi. Demirhan’ın talebi oldukça anlamlı oldu. Derya Kılıç ve Seray Gürer; akşam saatlerinde eğlendikten sonra evlerine dönerken cinsel tacize uğrayan ve bunu da en güvenli gördükleri ve kendilerine yasal anlamda da yardım etme zorunluluğu bulunan emniyet güçlerine şikâyet etmek üzere Alsancak Polis Karakolu’nun yolunu tutmuştu.

"KIYAFETİME DOKUNMA PLATFORMU'NA BAĞIŞ YAP"

Şikâyet ettikleri kişi hakkında işlem yapılmasını beklerken, şikâyet ettikleri kişinin hem sözlü hem de fiziksel saldırısına  maruz kalmıştı. Tüm bunları gözünün önüne getiren avukat Demirhan, kendisini arayan uzlaştırmacıya, “Müvekillerimi kıyafetleri yüzünden eleştiren ve sonrasında darp eden ‘kıyafetime dokunma Platformu’na 1500 lira bağışta bulunursa şikâyetimden vazgeçerim” yanıtını verdi.

TEKLİF POLİS MEMURUNA İLETİLDİ

Uzlaştırmacı, şikâyetçi avukatın teklifini genç kızlara şiddet uygulayan ve bu suçtan dolayı İzmir 26. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 5 ay hapis cezasına çarptırılan ve hakaret suçundan da 860 lira para cezası ödemeye mahkum edilen polis memuru Orhan Y. ye iletti. Orhan Y. uzlaştırmacıya verdiği yanıtla şaşırttı.

"SANIK OLARAK YARGILANAYIM"

Kadın derneğine bağışta bulunmak yerine “sanık” olmayı tercih etti. Polis memuru Orhan Y., “Kıyafetime Dokunma Platformu”na bağışta bulunmak yerine tehdit ve hakaret suçunu işlediği iddiasıyla “Sanık” sıfatıyla yeniden yargılanmayı tercih etti.

CEZALAR CAYDIRICI DEĞİL

Bir kadın derneğine bağışta bulunmak yerine yeniden yargılanmayı tercih etmek elbette ki Orhan Y.'nin kararı. Polis memuru Orhan Y. bu tercihi nedeniyle yeniden yargılanacak. Bu durum da gösteriyor ki; cezaların hiçbir caydırıcılığı yok. Mücadele edilmesi gereken şey, kadına yönelik şiddetten mahkum olan birinin, bir kadın derneğine bağışta bulunmak yerine ‘sanık’ olmayı tercih etmeyi yeğlemesi değil mi?

 

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