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Haberler Gündem 3. Sayfa PİŞKİNLİĞİN BU KADARI! Son dakika: Kız arkadaşını öldüren sanıktan çıldırtan soru! - Haberler
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Kadın cinayetinden müebbet aldı, sorusu şaşkına çevirdi!

Fatih'te Sevgililer Günü'nde kız arkadaşı olduğunu iddia ettiği Samira Lkhadır'ı öldürdükten sonra telefonundan video çekerek arkadaşına gönderen Majed Saeb Alshaıkh, 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Korkunç olayla ilgili davada ise akılalmaz bir olay yaşandı. Karar duruşmasında, "Neden indirim yapılmadı?" diye soran sanığa, mahkeme başkanı "Bilerek ve isteyerek öldürdüğün için indirim uygulamadık" diye cevap verdi

PİŞKİNLİĞİN BU KADARI! Son dakika: Kız arkadaşını öldüren sanıktan çıldırtan soru! - Haberler
Kız arkadaşını öldüren sanıktan çıldırtan soru!
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DHA

İstanbul 40.Ağır Ceza Mahkemesi´nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Majed Saeb Alshaıkh ile avukatı ve maktul Samira Lkhadır´ın ailesinin avukatı hazır bulundu.

DHA'nın haberine göre, davanın karara bağlanmasının öncesinde son sözü sorulan tutuklu sanık Majed Saeb Alshaıkh tercümanı aracılığıyla beraatini istedi. Mahkeme heyeti, sanık Majed Saeb Alshaıkh´ı 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığa herhangi bir indirim de uygulamadı.

İNDİRİMİ SORDU

Cezayı öğrenen sanık, "Neden indirim yapılmadı?" diye sordu. Mahkeme Başkanı da "Bilerek ve isteyerek öldürdüğün için indirim uygulamadık" diye cevap verdi.

NE OLMUŞTU?

İddianameye göre, olay Fatih Haseki Sultan Mahallesi, Kızılelma Caddesi üzerindeki apartman dairesinde meydana geldi. İddianamede, sanık Majed Saeb Alshaıkh'ın kendisini aldattığını düşünerek maktüleyi birçok kere bıçakladığı, maktülenin vücudunda 15 bıçak yarası bulunduğu, 4'ünün öldürücü nitelikte olduğu kaydedildi. Sanığın maktüleyi öldürdükten sonra çektiği videoyu arkadaşına whatsapp'tan gönderdiği, sanığın savcıya verdiği ifadesinde de "Bir anda sinirlenerek nişanlısını öldürdüğünü" söylediğini ifade ettiği de iddianamede yer aldı. Sanık Majed Saeb Alshaıkh'ın 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası talep edildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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