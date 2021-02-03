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HaberlerGündem3. SayfaSon dakika: Kız kaçırma kavgasında 10 yaralı, 40 gözaltı! - Haberler
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Son dakika haberler... Şanlıurfa’da tüfekli, bıçaklı, taşlı, sopalı kız kaçırma kavgası: 10 yaralı, 40 gözaltı

Şanlıurfa'da kız kaçırma meselesi yüzünden iki grup arasında çıkan tüfek, bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 10 kişi yaralandı. Olayda ortalık savaş alanına dönerken, polislerin havaya ateş açarak müdahale ettiği kavgaya karışan 40 kişi gözaltına alındı

Son dakika: Kız kaçırma kavgasında 10 yaralı, 40 gözaltı! - Haberler
Kız kaçırma kavgasında 10 yaralı, 40 gözaltı!
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DHA

Olay, kentteki Güvenlik Şube Müdürlüğü önünde meydana geldi. Kız kaçırma meselesi yüzünden dün kavga eden husumetli Gezen ve Gezmiş ailelerinin fertleri, bugün yeniden karşı karşıya geldi.

DHA'nın haberine göre, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu onlarca kişi, birbirlerine tüfek, taş, sopa ve bıçaklarla saldırdı.

Ortalığın savaş alanına döndüğü kavgayı, Güvenlik Şube Müdürlüğü'nden çıkan polisler ayırmaya çalıştı. Polisler uyarılara rağmen taraflar kavgayı sonlandırmayınca havaya uyarı ateş açtı. Güçlükle sonlandırılan kavgada yaralanan 10 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kavgaya karıştığı belirlenen 40 kişi ise polisler tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınarak sağlık kontrolü için hastaneye götürülen kadın şüphelilerden birisi, '‘Kanımız yerde kalmadı' dedi. Kavga sırasında park halindeki 4 araçta hasar oluştuğu görülürken, yaşananlar ise güvenlik kamerası ve cep telefonu kameralarına yansıdı.

Polis, yaşananların ardından olay yerine ile hastanede yeni bir kavga yaşanmaması için yoğun güvenlik önlemi aldı.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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