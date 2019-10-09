Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündemSon dakika! Koca vahşeti! Tartıştığı eşini tabancayla başından vurdu - Haberler

Koca vahşeti! Tartıştığı eşini tabancayla başından vurdu

DHA

Kayseri'de Mehmet Dik, evde henüz bilinmeyen bir nedenle eşi Gizem Vural Dik ile tartıştı. Tartışmaya kavgaya dönüşmesinin ardından Mehmet Dik, eşini başından tabanca ile vurup kaçtı. Olayın ardından polisi arayan Dik, eşini öldürdüğünü söyleyerek ortadan kayboldu. Çilingirle eve giren polis ve sağlık ekipleri, Gizem Vural Dik'in cansız bedeni ile karşılaştı. Kaçan cani koca her yerde aranıyor

kadın cinayeti

Kayseri'de Mehmet Dik (32),evde tartıştığı eşi Gizem Vural Dik'i (27) başından tabanca ile vurarak öldürdü.

Koca vahşeti, saat 13.30 sıralarında merkez Melikgazi ilçesi Tavlusun Mahallesi Atatürk Caddesi Vahit Apartmanı'nda meydana geldi. DHA'nın haberine göre, klima tamircisi Mehmet Dik, 4 yıllık eşi, 1 çocuk annesi eşi Gizem Vural Dik ile 3'üncü kattaki evlerinde bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

POLİSİ ARAYIP, KAYIPLARA KARIŞTI

Mehmet Dik, kısa sürede kavgaya dönen olayda, ruhsatsız tabancasını çıkarıp, eşine ateş ederek otomobiliyle kaçtı. Mehmet Dik, yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Melikgazi ilçesi Esenyurt Mahallesi Çeçenistan Parkı'nda aracını bırakıp, 155 Polis İmdat hattını aradı. "Eşimi vurdum" diyerek olay yeri adresini veren Mehmet Dik, daha sonra kaçtı.

OTURMA ODASINDA BULUNDU

Eve gelen polis ekipleri, kilitli kapıyı çilingir yardımıyla açarak içeriye girdi. Gizem Vural Dik, oturma odasında yerde hareketsiz bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, başından vurulan Gizem Vural Dik'in öldüğü belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kadının cansız bedeni, savcının talimatıyla Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, parkta terk edilen otomobilde inceleme yaparken, kayıplara karışa Mehmet Dik'i yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bugünün gündemi... HABERTURK.COM'un ajandası - 09.10.2019
GÜNDEMBugünün gündemi... HABERTURK.COM'un ajandası
SON DAKİKA... BARIŞ PINARI HAREKATI BAŞLADI! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik açıklama - Haberler
GÜNDEMBarış Pınarı Harekatı başladı!
Barış Pınarı Harekatı nedir? Barış Pınarı Harekatı başladı! Son dakika gelişmeler
GÜNDEMBarış Pınarı Harekatı nedir?
Son dakika DEHŞET! Hırsız dehşet saçtı! Evde karşılaştığı kadının boğazını kesti - Haberler
GÜNDEMHırsız, evdeki kadının boğazını kesti
Batman’da bir kargo aracında 45 kilo esrar ele geçirildi
GÜNDEMBatman’da bir kargo aracında 45 kilo esrar ele ...
Çocuk bakıcısıyla ilgili korkunç gerçek evindeki aramada ortaya çıktı - Haberler
GÜNDEMÇocuk bakıcısına uyuşturucudan gözaltı
Meteoroloji hava durumu tahminleri! Haftasonu havalar nasıl olacak? İstanbul hava durumu 5 günlük
GÜNDEMMeteoroloji haftasonu hava durumu tahminleri
Limon ağacından okul sırasına - Haberler
GÜNDEMLimon ağacından okul sırasına
Son dakika! Cankurtarandan ibretlik hareket! 20 gün sürdü, tam 15 bin adet... - Haberler
GÜNDEMCankurtarandan ibretlik hareket!
SON DAKİKA HABERLERİ! Bakanlık babasından şiddet gören Tuğba Akkaş için harekete geçti - HABERLER
GÜNDEMO görüntüler infial yaratmıştı! Bakanlık harekete ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X