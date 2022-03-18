Kocasını öldürüp tandırda yakmıştı! İşte istenen ceza! 0:00 / 0:00

DHA

Son dakika haberler.... Isparta'da, 13 Ekim 2020'de Senirkent ilçesi Akkeçili köyünde kan donduran bir olay meydana geldi.

KOCASIYLA TARTIŞMAYA BAŞLADILAR

DHA'da yer alan son dakika haberine göre 3 çocuk annesi Emel Gür (42) ile boşandıktan sonra dini nikahla birlikte yaşamaya devam ettiği Ramazan Yılmaz (45) arasında tartışma çıktı.

TÜFEKLE VURDU, TANDIRDA YAKTI

Gür, Yılmaz'ı eve alkollü gelmesi üzerine başlayan tartışmada Gür, Yılmaz'ı av tüfeğiyle ateş ederek öldürdü, ardından cesedini tandırda yaktı. Cinayet, çiftin Antalya'da yaşayan en büyük oğlunun babasından haber alamaması üzerine köye gelince ortaya çıktı.

TUTUKLANIP CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İhbar üzerine köye gelen jandarma ve sağlık ekipleri, evin tandırında Ramazan Yılmaz'ın yanmış cesedini buldu. Gözaltına alınan Emel Gür, ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İKİNCİ DURUŞMA GÖRÜLDÜ

Isparta 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya, çiftin 3 çocuğu, sanık yakınları ve tarafların avukatları katıldı. Çocuklardan Ö.Y.'nin (17) 'suça iştirak'ten tutuksuz yargılandığı davanın duruşmasında, çiftin en küçük çocuğu Ö.Y. (6) tanık olarak dinlendi. Ö.Y., olay gününe ilişkin bir şey hatırlamadığını söyledi.

ÖMÜR BOYU HAPİS TALEBİ

Mütalaasını veren savcı, Emel Gür´ün kasten adam öldürme suçunu işlediğine ilişkin yeterli delil bulunduğunu belirterek, sanık için ömür boyu hapis cezası istedi. Savcı, tutuksuz yargılanan Ö.Y.'nin cinayete iştirak ettiğine ilişkin delil olmadığını, olay sonrası suç delillerinin ortadan kaldırılmasına yardım ettiğini belirterek, 5 yıla kadar hapis cezası verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, dava dosyasındaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 8 Nisan'a erteledi.