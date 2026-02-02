Habertürk
Habertürk
        Son dakika: Kontrolden çıkan araç bariyere çarptı: 2 ölü | Son dakika haberleri

        Kontrolden çıkan araç bariyere çarptı: 2 ölü

        Aydın'ın Yenipazar ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 17:35 Güncelleme: 02.02.2026 - 17:35
        Kontrolden çıktı! Bariyerlere çarptı: 2 ölü
        Aydın'ın Yenipazar ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

        DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

        Kaza, Aydın-Denizli Otoyolu Yenipazar ilçesi mevkiinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kemal Çobanoğlu (62) idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savruldu. Bariyerlere çarparak yan yatan araçta bulunan sürücü Kemal Çobanoğlu ile yolcu konumundaki Sevim Çobanoğlu (61) araçta sıkıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        HAYATLARINI KAYBETTİĞİ TESPİT EDİLDİ

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri araç içerisinde sıkışan şahısların hayatlarını kaybettiğini tespit etti. 2 şahsın cansız bedenleri Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından çıkartıldı. Çobanoğlu çiftinin cansız bedenleri hastane morguna kaldırıldı.

        #Aydın
        #Son dakika haberler
