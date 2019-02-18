Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK) verilerine göre ocak ayı konut satışları ocak ayında yüzde 24.8 ile sert düştü. Aralık ayında konut satışlarında yüzde 2.9 artış yaşanmıştı

2018'DE KONUT SATIŞLARI YÜZDE 2.4 AZALDI



Türkiye genelinde 2018 yılında 1 milyon 375 bin 398 konut satış sonucu el değiştirdi. Konut satışları 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2.4 azaldı.

2018'DE YABANCIYA KONUT SATIŞI YÜZDE 78.4 ARTTI

Türkiye genelinde 2018 yılında yabancılara 39 bin 663 konut satıldı. Yabancılara yapılan konut satışları 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 78.4 oranında arttı.

Türkiye'de 2019 Ocak ayında 72 bin 937 konut satıldı

İpotekli konut satışları 2019 Ocak ayında 6 537 olarak gerçekleşti

Diğer satış türleri sonucunda 66 400 konut el değiştirdi

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Konut satışlarında 31 048 konut ilk defa satıldı

İkinci el konut satışlarında 41 889 konut el değiştirdi

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Yabancılara 2019 yılı Ocak ayında 3 168 konut satışı gerçekleşti

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Irak vatandaşlarına yapıldı

Türkiye genelinde konut satışları 2019 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %24,8 oranında azalarak 72 937 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 13 455 konut satışı ve %18,4 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 6 785 konut satışı ve %9,3 pay ile Ankara, 3 795 konut satışı ve %5,2 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 7 konut ile Ardahan, 9 konut ile Hakkari ve 17 konut ile Bayburt oldu.Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %77,2 oranında azalış göstererek 6 537 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %9 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 1 215 konut satışı ve %18,6 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il %42,9 ile Ardahan oldu.Diğer konut satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre %2,8 oranında azalarak 66400 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 12 240 konut satışı ve %18,4 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı %91 oldu. Ankara 6 164 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 3 383 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 4 konut ile Ardahan oldu.Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre %30 azalarak 31 048 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı %42,6 oldu. İlk satışlarda İstanbul 6 019 konut satışı ve %19,4 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 2 604 konut satışı ile Ankara ve 1 589 konut satışı ile İzmir izledi.Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %20,4 azalış göstererek 41889 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 7 436 konut satışı ve %17,8 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı %55,3 oldu. Ankara 4 181 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 2 405 konut satışı ile Antalya izledi.Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %81,9 artarak 3 168 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Ocak 2019'da ilk sırayı 1 361 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 601 konut satışı ile Antalya, 182 konut satışı ile Ankara, 177 konut satışı ile Bursa ve 162 konut satışı ile Yalova izledi.Ocak ayında Irak vatandaşları Türkiye'den 605 konut satın aldı. Irak'ı sırasıyla, 305 konut ile İran, 195 konut ile Rusya Federasyonu, 191 konut ile Afganistan ve 151 konut ile Ürdün izledi.