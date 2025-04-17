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        Haberler Ekonomi Emlak Konutta reel düşüş 14. ayında - Emlak Haberleri

        Konutta reel düşüş 14. ayında

        Konut Fiyat Endeksi, mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2,0 oranında arttı. Yıllıkta nominal olarak yüzde 32,3 oranında arttı, reel olarak ise yüzde 4,2 oranında azaldı. Konut Fiyat Endeksi'nde reel düşüş serisi 14. aya ulaştı

        Giriş: 17.04.2025 - 10:02 Güncelleme: 17.04.2025 - 10:15
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        Konutta reel düşüş 14. ayında
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        Konut Fiyat Endeksi, mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2,0 oranında arttı. Yıllıkta nominal olarak yüzde 32,3 oranında arttı, reel olarak ise yüzde 4,2 oranında azaldı. Konut Fiyat Endeksi'nde reel düşüş serisi 14. aya ulaştı.

        İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2025 yılı Mart ayında bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 2,5, 1,9 ve 3,8 oranlarında artış gözlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 30,7, 38,6 ve 32,5 oranlarında artış gösterdi.

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