        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Konya'da patlamanın ardından çıkan yangında bedensel engelli vatandaş hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Konya'da patlamanın ardından çıkan yangında bedensel engelli vatandaş hayatını kaybetti

        Konya'da çıkan patlamada bir can hayattan koptu. Bedensel engelli Ali Göçer'in ev olarak kullandığı depoda meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken yapılan incelemede Göçer'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olaya ilişkin inceleme sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 09:49 Güncelleme: 17.12.2025 - 09:49
        Konya'da 69 yaşındaki bedensel engelli Ali Göçer’in ev olarak kullandığı depoda meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken yapılan incelemede Göçer’in hayatını kaybettiği belirlendi.

        DHA'nın haberine göre olay, saat 23.50 sıralarında Konya'nın Selçuklu ilçesinde ev olarak kullanılan bir depoda meydana geldi.

        EV OLARAK KULLANDIĞI DEPODA PATLAMA MEYDANA GELDİ

        69 yaşındaki Ali Göçer'in ev olarak kullandığı depoda henüz belirlenemeyen sebeple yaşanan patlamanın ardından yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        Alevler ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Ekipler içeri girdiğinde yalnız yaşayan Ali Göçer'in cansız bedeniyle karşılaştı.

        5 YILDIR DEPODA YAŞIYORMUŞ

        Yaklaşık 5 yıldır depoda yaşadığı belirtilen Göçer'in cansız bedeni otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

        #Konya
        #Son dakika haberler
