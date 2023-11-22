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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Konya'daki feci kazada bir aile yok oldu! 4 ölü, 1 ağır yaralı

        Konya'daki feci kazada bir aile yok oldu! 4 ölü, 1 ağır yaralı

        Konya'da otomobil ile kamyonun çarpıştığı kaza faciayla bitti. Hurdaya dönen otomobilde bulunan aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü ağır yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 02:30 Güncelleme: 22.11.2023 - 02:31
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        Feci kazada bir aile yok oldu! 4 ölü, 1 ağır yaralı
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        Konya'da meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Emre Ç. yönetimindeki otomobil, Akören'den Yalıhüyük istikametine seyrederken ilçe çıkışında Mehmet Emin A. idaresindeki kamyona çarptı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        AYNI AİLEDEN 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

        Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan Hasan I. ile eşi Nur I. ve çocukları Gülbahar I. ve Fatma I'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

        KAMYON SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

        Ağır yaralanan otomobil sürücüsü Emre Ç. ise Akören Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kamyon sürücüsü gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        #Son dakika haberler
        #Konya
        #haberler
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