Konya'daki feci kazada bir aile yok oldu! 4 ölü, 1 ağır yaralı
Konya'da otomobil ile kamyonun çarpıştığı kaza faciayla bitti. Hurdaya dönen otomobilde bulunan aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü ağır yaralandı
Konya'da meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Emre Ç. yönetimindeki otomobil, Akören'den Yalıhüyük istikametine seyrederken ilçe çıkışında Mehmet Emin A. idaresindeki kamyona çarptı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
AYNI AİLEDEN 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan Hasan I. ile eşi Nur I. ve çocukları Gülbahar I. ve Fatma I'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.
KAMYON SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI
Ağır yaralanan otomobil sürücüsü Emre Ç. ise Akören Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kamyon sürücüsü gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.