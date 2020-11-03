Boşama aşamasındaki eşi ve ailesini katletti! 0:00 / 0:00

DHA

Olay, saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Gültekin Çınar, boşanma aşamasında olduğu ve kendisi hakkında bir ay uzaklaştırma kararı aldıran eşi Güleser Çınar ve kayınvalidesi Nuray Altunay ile baldızı Mislina Yılmaz'ı çıkan tartışmada tabancayla vurdu.

DHA'nın haberine göre Gültekin Çınar, ardından silahı kendi başına dayayıp, tetiği çekti. Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Nuray Altunay ile kızları Güleser Çınar ve Mislina Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Gültekin Çınar'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Anne ve 2 kızının cansız bedenleri de yapılan incelemenin ardından morga konuldu.