Burası: Adana! Korona testi kuyruğu! 0:00 / 0:00

İHA

Dünyayı vuran korona virüs salgını, ülkemizde de son 2-3 aya göre etkisini yeniden arttırdı. Salgınla mücadelede ek tedbirlerin alındığı ülkemizde toplamda 12 bin 511 kişi Kovid-19'dan yaşamını yitirdi.

VATANDAŞ HASTANELERE KOŞTU

İHA'da yer alan habere göre bugün sabah saatlerinden itibaren Adana'da da salgın nedeniyle birçok vatandaş virüs taşıdığı şüphesiyle hastanelere koştu.

METRELERCE KUYRUK OLUŞTU

Kentteki devlet hastanelerinde çok sayıda vatandaş korona virüs şüphesiyle test yaptırmak için başvuru yaptı. Sosyal mesafeye uyarak sıra bekleyen vatandaşların test için metrelerce kuyruk oluşturduğu görüldü. Yetkililer vatandaşları önlemlere uymaları konusunda uyardı.