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HaberlerSağlıkSon dakika koronavirüs haberi! Koronavirüs salgınında yeni hasta sayısı
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Son dakika... Koronavirüs salgınında yeni hasta sayısı 2576

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında son durumu paylaştı. Bugün 2576 yeni hasta tespit edildi, 85 hasta ise hayatını kaybetti.

Son dakika koronavirüs haberi! Koronavirüs salgınında yeni hasta sayısı

Türkiye'de son 24 saatte 145 bin 411 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 576 kişiye hastalık tanısı konuldu, 85 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 2 bin 867 oldu, son 24 saatte 2 bin 47 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 340 bin 286'ya yükseldi.

BAKAN KOCA'DAN DEĞERLENDİRME

Bakan Koca, ''Bugün tespit edilen 2.576 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız dünden 127 fazla. Salgının yayılma hızının arttığı bu dönemde en etkili silahımız düzgün şekilde ağız ve burnunu kapayacak şekilde maske takmaktır. Maskenizi doğru takarak virüs yükünü azaltın.'' denildi.

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