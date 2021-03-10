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Türkiye'de son 24 saatte 145 bin 130 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 556 kişinin testi pozitif çıktı, 67 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 1309 oldu, 9 bin 193 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 649 bin 862'ye yükseldi.

DÜN 66 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle dün 66 kişinin hayatını kaybettiğini, 801 yeni hastayla birlikte toplam 13 bin 755 vakanın tespit edildiğini ve 8 bin 639 kişinin sağlığına kavuştuğunu duyurmuştu.