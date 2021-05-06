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HaberlerSağlıkSON DAKİKA VAKA SAYISI! 6 Mayıs korona tablosu 2021 açıklandı
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Son dakika... Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı 22 bin 388

Son dakika... Sağlık Bakanlığı yeni koronavirüs tablosunu açıkladı. Bugün 22 bin 388 yeni vaka tespit edildi, 304 hasta ise hayatını kaybetti.

SON DAKİKA VAKA SAYISI! 6 Mayıs korona tablosu 2021 açıklandı
HABERTURK.COM / AA

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 253 bin 382 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 388 kişinin testi pozitif çıktı, 304 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 401 oldu.

Son 24 saatte 37 bin 298 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 626 bin 799'a yükseldi.

Test sayısı 48 milyon 712 bin 606'ya ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 977 bin 982, vefat sayısı 42 bin 187, ağır hasta sayısı 3 bin 378 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 53,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,2 ventilatör doluluk oranı yüzde 33,8, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

İLLERE GÖRE HAFTALIK VAKA SAYISI (100 BİNDE) 24-30 NİSAN 2021

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