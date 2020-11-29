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HaberlerSağlıkSon dakika koronavirüs tablosu... 29 Kasım yeni vaka sayısı açıklandı!
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Son dakika... Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında son durumu paylaştı. Bugün 29 bin 281 yeni vaka tespit edildi, 185 koronavirüs hastası ise hayatını kaybetti.

Son dakika koronavirüs tablosu... 29 Kasım yeni vaka sayısı açıklandı!
HABERTURK.COM

Türkiye'de son 24 saatte 168 bin 212 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 281 kişinin testi pozitif çıktı, 185 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 5 bin 11 oldu, son 24 saatte 4 bin 15 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 400 bin 242'ye yükseldi.

AĞIR HASTA SAYISI ARTIYOR

Bakan Koca, ''Bugün 6.439 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısı artmaya devam ediyor. Bu yükü başarıyla göğüsleyen sağlık çalışanlarımıza destek olun. Tedbirlere daha sıkı uyarak mücadeleye güç katın.''

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