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HaberlerSağlıkEnfeksiyon ve SalgınÇağın HastalıklarıSon dakika... Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı
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Son dakika... Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı 26 bin 410

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında son durumu paylaştı. Bugün 26 bin 410 yeni vaka tespit edildi, 246 hasta ise hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aktif vaka sayımız azalmaya başladı. Tedbirlerin bu hafta sonundan itibaren etkisini daha çok göstermesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı...

Son dakika... Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı

Son dakika... Türkiye'de son 24 saatte 205 bin 809 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 410 kişinin testi pozitif çıktı, 246 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 5 bin 707 oldu, 31 bin 945 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 753 bin 552'ye yükseldi


KORONAVİRÜSTE DÜNKÜ TABLO (17 ARALIK 2020)


"TEDBİRLERİN ETKİSİNİ DAHA ÇOK GÖSTERMESİNİ BEKLİYORUZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: Bugün tespit edilen 4.103 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Aktif vaka sayımız da azalmaya başladı. Tedbirlerin bu hafta sonundan itibaren etkisini daha çok göstermesini bekliyoruz. Mücadeleye ara vermeden devam edelim.

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