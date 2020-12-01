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HaberlerSağlıkSon dakika haberi... Bakan Koca açıkladı: Koronavirüs yeni vaka sayısı 30 bin 110
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Son dakika... Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı 30 bin 110

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında son durumu paylaştı. Bugün 30 bin 110 yeni vaka tespit edildi, 190 hasta ise hayatını kaybetti.

Son dakika haberi... Bakan Koca açıkladı: Koronavirüs yeni vaka sayısı 30 bin 110

Türkiye'de son 24 saatte 180 bin 312 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 110 kişinin testi pozitif çıktı, 190 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 5 bin 303 oldu, son 24 saatte 4 bin 593 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 409 bin 320'ye yükseldi.

BAKAN KOCA'DAN DEĞERLENDİRME

Bakan Koca, ''Bugün tespit edilen 6.101 yeni hastamız var. İyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızı geçmedikçe sağlık sisteminin yükü artmaya devam ediyor. İster zorunlu olsun isterse gönüllü tedbirlerin hayat kurtardığını unutmayalım. Tedbirlere uyalım.'' dedi.

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