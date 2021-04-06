Türkiye'de son 24 saatte 49.584 koronavirüs vakası tespit edildi, 211 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 2 bin 477 oldu, 28 bin 498 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 159 bin 475'e yükseldi.

DÜN 193 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı’nın 5 Nisan verilerine göre 245 bin 496 test yapılırken semptom gösteren bin 706 hastayla birlikte 42 bin 551 yeni vaka tespit edilmişti.

Dünkü verilere göre 193 kişi hayatını kaybederken 25 bin 627 kişi de sağlığına kavuşmuştu.

İLLERE GÖRE HAFTALIK VAKA SAYISI (100 BİNDE)27 MART-2 NİSAN 2021

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