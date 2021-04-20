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HaberlerSağlıkSON DAKİKA! 20 Nisan vaka sayısı 2021! Korona vaka sayısı açıklandı
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Son dakika... Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı 61 bin 28

Son dakika... Sağlık Bakanlığı yeni koronavirüs tablosunu açıkladı. Bugün 61 bin 28 yeni vaka tespit edildi, 346 hasta ise hayatını kaybetti.

SON DAKİKA! 20 Nisan vaka sayısı 2021! Korona vaka sayısı açıklandı
HABERTURK.COM / AA

Türkiye'de son 24 saatte 322 bin 128 Kovid-19 testi yapıldı, 61 bin 28 kişinin testi pozitif çıktı, 346 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 3 bin 375 oldu, 55 bin 592 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 792 bin 129'a yükseldi.

DÜN 341 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı’nın 19 Nisan verilerine göre semptom gösteren 2 bin 862 hastayla birlikte 55 bin 149 yeni vaka tespit edilmişti. Dün 341 kişi hayatını kaybederken 48 bin 947 kişi de sağlığına kavuşmuştu.

İLLERE GÖRE HAFTALIK VAKA SAYISI (100 BİNDE) 3-9 NİSAN 2021

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