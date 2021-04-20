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Türkiye'de son 24 saatte 322 bin 128 Kovid-19 testi yapıldı, 61 bin 28 kişinin testi pozitif çıktı, 346 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 3 bin 375 oldu, 55 bin 592 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 792 bin 129'a yükseldi.

DÜN 341 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı’nın 19 Nisan verilerine göre semptom gösteren 2 bin 862 hastayla birlikte 55 bin 149 yeni vaka tespit edilmişti. Dün 341 kişi hayatını kaybederken 48 bin 947 kişi de sağlığına kavuşmuştu.

İLLERE GÖRE HAFTALIK VAKA SAYISI (100 BİNDE) 3-9 NİSAN 2021

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