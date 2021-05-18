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HaberlerSağlıkSON DAKİKA VAKA SAYISI! 18 Mayıs vaka sayısı kaç oldu? 18 Mayıs korona tablosu
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Son dakika... Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı 11.937

Son dakika... Sağlık Bakanlığı yeni koronavirüs tablosunu açıkladı. Bugün 11.937 yeni vaka tespit edildi, 203 hasta ise hayatını kaybetti.

SON DAKİKA VAKA SAYISI! 18 Mayıs vaka sayısı kaç oldu? 18 Mayıs korona tablosu
HABERTURK.COM / AA

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 217 bin 276 Kovid-19 testi yapıldı. 11 bin 937 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 916 oldu.

Ağır hasta sayısı 2 bin 232 olarak kayda geçti, 10 bin 125 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 971 bin 245'e yükseldi.

Test sayısı 51 milyon 294 bin 8'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 139 bin 485, vefat sayısı 45 bin 186 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,5, ventilatör doluluk oranı yüzde 30,7, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 10 BİNİN ÜSTÜNDEYDİ

Sağlık Bakanlığı’nın 17 Mayıs verilerine göre, dün semptom gösteren 923 hastayla birlikte 10 bin 174 yeni vaka tespit edilmişti. 223 kişi hayatını kaybederken, 13 bin 864 kişi de sağlığına kavuşmuştu.

İLLERE GÖRE HAFTALIK VAKA SAYISI (100 BİNDE) 8-14 MAYIS 2021

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